Dottoressa siciliana accusata di non sapere il tedesco lascia l’Alto Adige: “Offese e vessazioni”



La dottoressa Corrada Ambrogio ha detto di aver subito atti di vandalismo nell’ambulatorio in Alto Adige e si è ritrovata al centro di articoli di testate locali in cui veniva definita come l’italiana che nega ai pazienti l’uso della lingua tedesca.

