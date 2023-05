Esce di casa in bici per recarsi al lavoro ma scompare nel nulla, Leonardo trovato morto a 23 anni



La conferma della morte di Leonardo Cudini è arrivata dal Sindaco di Codroipo. Il ragazzo di 23 anni era scomparso nel nulla a metà giornata di sabato scorso quando aveva inforcato la sua bicicletta per recarsi la lavoro in un ristorante della zona dove non è mai arrivato.

