Evase dai domiciliari per dare fuoco all’ex moglie, Ciro Russo condannato in via definitiva



Condannato in via definitiva Ciro Russo, il 46enne che nel marzo 2019 evase dai domiciliari nel Napoletano per raggiungere Reggio Calabria dove diede fuoco all’ex moglie. La Corte di Cassazione ha disposto una piccola riduzione della pena.

