Foggia, padre confessa duplice omicidio: “Mia moglie mi tradiva, ho visto che chattava col vicino”



I fatti nella notte tra sabato e domenica a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Taulant Malaj, panettiere 45enne, ha confessato di aver ucciso la figlia 16enne e il 51enne italiano che, pare, avesse una relazione con la moglie 39enne. La donna è stata ferita, ma non è in pericolo di vita. Stando a quanto emerso dal video che l’uomo ha girato nei momenti della follia, le avrebbe detto: “Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me”.

Continua a leggere



I fatti nella notte tra sabato e domenica a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Taulant Malaj, panettiere 45enne, ha confessato di aver ucciso la figlia 16enne e il 51enne italiano che, pare, avesse una relazione con la moglie 39enne. La donna è stata ferita, ma non è in pericolo di vita. Stando a quanto emerso dal video che l’uomo ha girato nei momenti della follia, le avrebbe detto: “Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me”.

Continua a leggere

Continua a leggere