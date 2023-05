Genitori dell’ex fatti a pezzi e messi in valigia, oggi la sentenza per Elona Kalesha



Oggi la sentenza del processo a carico di Elona Kalesha, la donna imputata per l’assassino e lo smembramento dei cadaveri dei genitori del suo ex, trovati a pezzi e abbandonati in alcune valigie a Sollicciano, a Firenze.

