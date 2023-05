Giada Russo morta nell’incidente, arrestato l’uomo che noleggiò la Porsche all’amica Martina Mucci



C’è un secondo arresto per la tragica fine della 21enne di Rosignano, morta in un drammatico incidente nel Livornese nel settembre 2017. È l’uomo che avrebbe agevolato il noleggio della potente vettura guidata dall’amica della vittima: Martina Mucci non aveva mai conseguito la patente e comunque non avrebbe potuto guidare una Porsche.

