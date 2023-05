Giallo a Rimini, 36enne muore cadendo da balcone di un residence: trovati vetri rotti nell’appartamento



A Rimini una transessuale brasiliana di 36 anni è morta cadendo dal balcone al sesto di un residence in via Cariddi. Indagini in corso, nessuna pista esclusa: la vittima era nuda al momento della tragedia, ad eccezione di una canotta, all’interno dell’appartamento una finestra rotta e pezzi di vetro sul pavimento.

