Giallo a Torino, trovato cadavere nel bagagliaio di un’auto: era in avanzato stato di decomposizione



Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri sera in un Suv parcheggiato in via Rovigo a Torino. Si tratterebbe di un 55enne, proprietario della vettura. Non si esclude la pista dell’omicidio.

