Giampaolo Amato ha organizzato “il delitto perfetto”: resta in carcere, “potrebbe uccidere ancora”



Secondo l’accusa Giampaolo Amato uccise la moglie Isabella Linsalata. Nelle motivazioni si legge: “Potrebbe commettere altri reati per gelosia o vendetta”. “Manipolava le vittime per non essere denunciato”

Continua a leggere



Secondo l’accusa Giampaolo Amato uccise la moglie Isabella Linsalata. Nelle motivazioni si legge: “Potrebbe commettere altri reati per gelosia o vendetta”. “Manipolava le vittime per non essere denunciato”

Continua a leggere

Continua a leggere