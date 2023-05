Gli scioperi non bastano più: ora Fridays For Future vuole occupare scuole e università



L’inazione di governi e istituzioni, così come gli effetti sempre più drammatici della crisi climatica spingono i movimenti per il clima ad allargare le proprie proteste non solo a grandi cortei, ma anche all’azione diretta. Così anche Fridays For Future in tutto il mondo intensifica la sua protesta.

