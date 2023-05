I balli su TikTok e l’impegno in parrocchia: chi è Denise Galatà, la studentessa morta nel fiume Lao



Dai balli su TikTok all’impegno in parrocchia, dove suonava l’organo: addio a Denise Galatà, la 18enne trovata morta oggi nel fiume Lao, in provincia di Cosenza, dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting. Proclamato il lutto cittadino a Rizziconi, dove la ragazza viveva con la famiglia.

