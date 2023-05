Il Papa si rifiuta di benedire un cane, è polemica: “Chi non ama gli animali non ama i bambini”



Nuovo capitolo della saga che vede contrapposti il Papa e le associazioni animaliste. Il Pontefice ha raccontato di non aver voluto benedire un cane che la proprietaria chiamava “il suo bambino”. L’Enpa: “Chi non ama gli animali, non ama nemmeno i bambini”.

