Impossibile trasportarla in sala operatoria, neonata di appena 650 grammi operata in reparto e salvata



L’intervento è perfettamente riuscito e la bambina ora è in condizioni cliniche stabili, anche se rimane ricoverata in terapia intensiva neonatale a Pescara dove dovrà restare ancora per diverso tempo.

Continua a leggere



L’intervento è perfettamente riuscito e la bambina ora è in condizioni cliniche stabili, anche se rimane ricoverata in terapia intensiva neonatale a Pescara dove dovrà restare ancora per diverso tempo.

Continua a leggere

Continua a leggere