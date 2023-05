In 10mila in piazza con medici e infermieri per Barbara Capovani, psichiatra uccisa da un ex paziente



Circa 10mila persone sono scese in piazza a Pisa in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa alla fine di un turno di lavoro da un ex paziente. Decine le iniziative in tutta Italia per ricordare la dottoressa aggredita a sprangate e morta in ospedale due giorni dopo.

