In coma per un incidente stradale, Miriam muore 31 anni dopo: il marito l’ha vegliata ogni giorno



In coma a causa di un incidente stradale, Miriam Visintin è morta dopo 31 anni. Accanto a lei il marito Angelo Farina che l’ha vegliata per tutto questo tempo: “La vita con lei è stata crudele, ora finalmente è in pace”.

