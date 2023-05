“In Italia 15 milioni di donne e bambini vivono in Regioni con gravi livelli di inclusione”



Secondo i risultati del report “Mai più invisibili 2023”, a cura di WeWorld, in Italia quasi 15 milioni di bambini, bambine e donne vivono in Regioni che non garantiscono un adeguato accesso a esperienze educative di qualità, salute, opportunità economiche e partecipazione sociale e politica. Fanalino di coda le regioni del Sud.

