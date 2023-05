Italia nella morsa del maltempo: allerta meteo in Emilia Romagna e Veneto, frane in Trentino



Piogge, nubifragi e temporali si abbattono su territori già pesantemente colpiti generando nuove allerte idrogeologiche per rischio frane e smottamenti. Danni questa notte in Trentino, Veneto e Piemonte. Situazione di massima allerta anche in Emilia Romagna.

