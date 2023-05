La storia di Agata Scuto, dalla scomparsa ad Acireale all’arresto di Rosario Palermo



Era il lontano 2012 quando la giovane Agata Scuto, allora 22enne, scomparve misteriosamente ad Acireale, in Sicilia. Di lei non si sono più avute notizie per ben dieci anni, fino al gennaio del 2022, quando i Carabinieri hanno arrestato Rosario Palermo, ex convivente della madre. Il sospetto è che l’abbia uccisa perché incinta di lui.

