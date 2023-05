L’acqua del Canal Grande diventa verde fosforescente: cosa sta succedendo a Venezia



Nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30, l’acqua del Canal Grande di Venezia si è tinta di verde fosforescente. Ancora sconosciute le cause. Si ipotizza un’azione dimostrativa di gruppi di ambientalisti, ma per ora non esistono rivendicazioni a riguardo. Il colore delle acque potrebbe essere dovuto all’uso di “fluoresceina sodica”

Continua a leggere



Nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30, l’acqua del Canal Grande di Venezia si è tinta di verde fosforescente. Ancora sconosciute le cause. Si ipotizza un’azione dimostrativa di gruppi di ambientalisti, ma per ora non esistono rivendicazioni a riguardo. Il colore delle acque potrebbe essere dovuto all’uso di “fluoresceina sodica”

Continua a leggere

Continua a leggere