L’altalena cede e la trave colpisce bimbo in testa al parco giochi: ricoverato in prognosi riservata



Il terribile incidente nella prima mattinata di oggi a Moso in Passiria, in Trentino-Alto Adige, poco prima dell’inizio delle lezioni in classe quando il piccolo e altri amichetti attendevano l’apertura dei cancelli nel parco davanti alla scuola elementare del paese.

