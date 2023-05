Le chiede un chiarimento ma in auto ha la pistola, Daniela uccisa dal suo ex con un colpo in testa



Il femminicidio a Savona: l’uomo, che non accettava la fine della relazione, avrebbe chiesto alla donna un incontro per chiarire. Poi la lite in strada, lui ha estratto la pistola e l’ha uccisa con un colpo alla testa prima di chiamare il 112.

