L’Italia è uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, ma fa poco o nulla per proteggersi



Il devastante alluvione in Emilia Romagna ci dimostra ancora una volta come l’Italia sia tra i paesi europei più vulnerabili alla crisi climatica. Questo è il racconto di come negli ultimi dieci anni abbiamo fatto poco o nulla per proteggerci, una storia di piani lasciati invecchiare nei cassetti e di incapacità a riconoscere l’emergenza climatica.

Continua a leggere



Il devastante alluvione in Emilia Romagna ci dimostra ancora una volta come l’Italia sia tra i paesi europei più vulnerabili alla crisi climatica. Questo è il racconto di come negli ultimi dieci anni abbiamo fatto poco o nulla per proteggerci, una storia di piani lasciati invecchiare nei cassetti e di incapacità a riconoscere l’emergenza climatica.

Continua a leggere

Continua a leggere