Lo sfogo della mamma di Pamela Mastropietro contro Oseghale: “Disumano che non ti sia ancora pentito”



“Mi sembra che qui chi sta pagando e si farà veramente l’ergastolo sono io. Non mi fai pena” ha dichiarato la mamma di Pamela, aggiungendo: “Come a voler infierire scrivi di condividere con me lo stesso dolore. Non ti permettere. Il mio dolore lo hai causato tu”

Continua a leggere



“Mi sembra che qui chi sta pagando e si farà veramente l’ergastolo sono io. Non mi fai pena” ha dichiarato la mamma di Pamela, aggiungendo: “Come a voler infierire scrivi di condividere con me lo stesso dolore. Non ti permettere. Il mio dolore lo hai causato tu”

Continua a leggere

Continua a leggere