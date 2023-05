L’oroscopo di oggi 24 maggio 2023: Cancro e Toro amano senza confini



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato la Bilancia. Fino al pomeriggio avremo una grande forza materna e sentimentale. Venere in Cancro in sestile a Urano e la Luna nello stesso segno indicano un amore intenso che non si trattiene.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato la Bilancia. Fino al pomeriggio avremo una grande forza materna e sentimentale. Venere in Cancro in sestile a Urano e la Luna nello stesso segno indicano un amore intenso che non si trattiene.

Continua a leggere

Continua a leggere