L’Overshoot day ci aiuta a capire perché serve un cambiamento ora per salvare il pianeta



Il 15 maggio è il giorno in cui l’Italia ha esaurito tutte le risorse naturali a disposizione per il 2023. Servirebbero due pianeti Terra per soddisfare i nostri consumi. Anche se è accompagnato da una buona dose di retorica, l’Overshoot day (che viene calcolato dal 1971) è ancora molto utile per mostrarci in modo semplice e diretto come serve un cambiamento radicale ora per salvare il pianeta.

