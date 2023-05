Lupo attacca cagnolino e padrona a spasso, agguanta il cucciolo e fugge via: “Comportamento anomalo”



L’allarme lanciato dal sindaco di Palombaro, piccolo comune in provincia di Chieti: “Non è la prima volta che qui ci capita di vedere un lupo, ma questi animali non sono mai stati così aggressivi. Per il veterinario quello del lupo è stato un comportamento anomalo”

Continua a leggere



L’allarme lanciato dal sindaco di Palombaro, piccolo comune in provincia di Chieti: “Non è la prima volta che qui ci capita di vedere un lupo, ma questi animali non sono mai stati così aggressivi. Per il veterinario quello del lupo è stato un comportamento anomalo”

Continua a leggere

Continua a leggere