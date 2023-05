Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 16 maggio: tutte le regioni a rischio



Sarà un’altra giornata di maltempo con la Protezione Civile che ha diffuso un’allerta meteo di colore rosso per rischio idraulico su alcune zone dell’Emilia Romagna e di colore arancione per la Campania, la Sicilia, le Marche, il Veneto e la stessa regione del centro Italia. Ma non sarà la sola coinvolta dal brutto tempo: ecco i territori a rischio.

