Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 24 maggio: le regioni a rischio



La Protezione civile ha valutato per domani, 24 maggio 2023, allerta meteo rossa per rischio idraulico sull’Emilia Romagna. Emesse anche diverse allerte meteo arancioni e gialle per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su 5 regioni.

