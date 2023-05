Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: “Evitate gli spostamenti”, temporali in Sicilia e Campania



Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, e arancione in Campania, Sicilia e Marche a causa del maltempo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco tra Palermo e Trapani, scuole chiuse in diversi comuni.

