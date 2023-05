Maltempo Emilia Romagna, fiume esonda e invade l’Autostrada A14 tra Faenza e Forlì



L’Autostrada A14 invasa dall’acqua dopo l’esondazione del fiume Montone, tra Faenza e Forlì. Auto trascinate via dall’acqua e automobilisti tratti in salvo dai soccorsi in elicottero.

