Maltempo Emilia Romagna, ultime notizie: anziano morto nel Ravennate. Esondazioni ed evacuazioni, treni fermi e scuole chiuse



Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna. I temporali stanno ingrossando i fiumi. La situazione peggiore nel Faentino e nell’Imolese dove sono state segnalate centinaia di evacuazioni. Treni fermi. Un 80enne è morto annegato a Castel Bolognese. Chiuse diverse scuole, anche in Sicilia.

