Maltempo, i geologi a Fanpage.it: “In Romagna una situazione così non si vedeva da 70 anni”



Il maltempo continua ad abbattersi sulla Penisola, occhi puntati sull’Emilia Romagna già in allerta rossa. Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi della regione, intervistato da Fanpage.it mette in guardia: “Tenere alta l’attenzione: agli allagamenti in Romagna seguiranno smottamenti e frane sull’Appennino”.

