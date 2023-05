Matteo Messina Denaro ancora assente al processo stragi ’92. L’avvocato: “Non è il mandante”



Adriana Vella, avvocato d’ufficio dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, sostiene che per essere mandante il boss doveva essere capo provincia o reggente. Cariche che non ha mai ricoperto. In corso il processo a Caltanissetta per le stragi di Capaci e via D’Amelio.

Continua a leggere



Adriana Vella, avvocato d’ufficio dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, sostiene che per essere mandante il boss doveva essere capo provincia o reggente. Cariche che non ha mai ricoperto. In corso il processo a Caltanissetta per le stragi di Capaci e via D’Amelio.

Continua a leggere

Continua a leggere