Messina Denaro, l’interrogatorio inedito: “Sono un agricoltore apolide. Mi avete tolto i beni che avevo”



Messina Denaro interrogato in carcere lo scorso 21 febbraio. “Quale mafia? Di Cosa Nostra so solo tramite i giornali”. E ancora: “Se ancora ho qualcosa non lo dico, mica sono stupido”.

