Michela Murgia: “Io e Claudia coppia omogenitoriale, condividiamo un figlio: non ci nascondiamo più”



Michela Murgia racconta per la prima volta del figlio Raphael e della omogenitorialità con Claudia: “Siamo l’unica coppia omogenitoriale, perché da dodici anni condividiamo un figlio – si legge nel lungo post Instagram condiviso dalla scrittrice – ci siamo nascoste per anni, madri in casa, amiche fuori. Poi un anno e mezzo fa mi sono ammalata ed è cambiato tutto”.

