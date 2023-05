Minacce di morte e insulti all’infettivologo Bassetti, condannato no vax: “Giustizia è fatta”



Condannato per aver minacciato e molestato Matteo Bassetti con messaggi e chiamate durante la pandemia da Covid. Per questo un no vax è stato condannato dal tribunale di Genova: “Giustizia è fatta”, il commento dell’infettivologo.

