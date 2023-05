Morti sospette in ospedale a Piombino, nuovo processo per l’infermiera: ci sarà Appello bis



Sarà processo d’appello bis per l’infermiera relativamente a quattro casi di morte sospetta in corsia sui dieci totali che le venivano contestati. La Corte di Cassazione ha confermato invece l’assoluzione della donna per gli altri sei casi di cui era imputata.

