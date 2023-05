Nasconde il cadavere della madre in casa per 5 anni: “Ha incassato 30mila euro di pensione all’anno”



È indagato per occultamento di cadavere e per truffa ai danni dello Stato il 60enne che avrebbe nascosto per almeno 5 anni il cadavere della madre in casa a Verona e ne avrebbe incassato la pensione per circa 30mila euro all’anno: dopo essersi reso irreperibile, si è presentato spontaneamente alla delegazione dei vigili di quartiere di Borgo Milano.

