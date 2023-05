Naufragio all’Asinara, sub superstite accusato di omicidio colposo del cugino e furto della barca



La Procura di Sassari ha deciso di contestare anche l’accusa di omicidio colposo e furto all’unico indagato, il 35enne Giovannino Pinna, il sub sopravvissuto all naufragio in cui è morto il cugino Davide Calvia.

