Omicidio Elena Raluca Serban, pena ridotta al killer Falloni per la sua “desolante solitudine”



Una condanna ridotta a 24 anni per Gabriel Falloni, oltre che per le attenuanti generiche, anche per il “quadro di estrema, desolante solitudine”. Così i giudici della corte d’Assise d’Appello nella motivazione della sentenza per l’omicidio di Elena Raluca Serban.

