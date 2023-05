Omicidio Saman, il maresciallo: “Non avremmo mai trovato il corpo senza l’indicazione dello zio”



L’udienza di oggi, 30 maggio, davanti alla Corte d’Assise per il delitto della 18enne di Novellara (Reggio Emilia). Il padre ancora in video-collegamento dal Pakistan ha detto di non voler essere ripreso.

Continua a leggere



L’udienza di oggi, 30 maggio, davanti alla Corte d’Assise per il delitto della 18enne di Novellara (Reggio Emilia). Il padre ancora in video-collegamento dal Pakistan ha detto di non voler essere ripreso.

Continua a leggere

Continua a leggere