Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023: Toro e Vergine hanno la lingua lunga



Aspettando la Luna piena di domenica prossima, la classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno 2023 vede trionfare in amore i segni d’acqua e quelli di fuoco. Le emozioni, di qualsiasi genere, non saranno certo trattenute.

