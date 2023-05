Padova, cade in una cava e batte la testa: morto operaio di 55 anni



Pio Giaretta, un operaio di 55 anni residente a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, è morto mentre era impegnato in una cava di via Piave a Torreselle di Piombino Dese.

