Paola Piras: “Jessica come mio figlio Mirko, uccisi da uomini privi di coraggio”



Dopo la tragedia di Torremaggiore, la toccante lettera di Paola Piras, la 52enne di Tortolì che due anni fa perse il figlio Mirko, morto per proteggerla dal compagno violento: “Jessica come mio figlio Mirko, morti per salvare le madri”

