Parroco benedice il fiume in piena dal ponte: il “rimedio” di don Gaston contro l’esondazione



È accaduto a Silvi, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove le immagini del parroco intento a benedire il fiume da un ponte sono diventate in breve tempo virali.

Continua a leggere



È accaduto a Silvi, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove le immagini del parroco intento a benedire il fiume da un ponte sono diventate in breve tempo virali.

Continua a leggere

Continua a leggere