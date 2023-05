Picchiata dalla famiglia per aver rifiutato nozze combinate a Modena: “Salvata in modo rocambolesco”



L’avvocato di Penelope, Barbara Iannuccelli, sul caso della ragazza di origine indiana di 19 anni picchiata dalla famiglia a Modena per aver rifiutato un matrimonio combinato: “La mia speranza è che non accadano mai più situazioni simili. Adesso sto lavorando per farle avere i documenti”.

