Picchiata per aver rifiutato nozze forzate, divieto avvicinamento per i parenti della 19enne di Modena



Il Gip del Tribunale di Modena ha disposto il divieto di avvicinamento per i parenti della 19enne indiana che aveva denunciato di essere stata picchiata per aver rifiutato un matrimonio combinato. L’avvocato Iannuccelli: “Per queste ragazze i documenti sono lo strumento per la libertà”.

