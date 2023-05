Popcorn ritirati dal mercato per presenza di pesticidi: non idonei al consumo



L’avviso del Ministero della salute: quattro lotti di popcorn salati per microonde sono stati richiamati dal mercato per possibile rischio chimico per i consumatori.

Continua a leggere



L’avviso del Ministero della salute: quattro lotti di popcorn salati per microonde sono stati richiamati dal mercato per possibile rischio chimico per i consumatori.

Continua a leggere

Continua a leggere