Previsioni traffico per il ponte del 2 giugno, quando partire: i consigli dell’esperto di Autostrade



Traffico intenso per il ponte del 2 giugno: oltre 10 milioni di persone si metteranno in macchina per questo lungo weekend. Abbiamo chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l’Italia, quando conviene mettersi in viaggio e come provare a evitare il traffico.

Continua a leggere



Traffico intenso per il ponte del 2 giugno: oltre 10 milioni di persone si metteranno in macchina per questo lungo weekend. Abbiamo chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l’Italia, quando conviene mettersi in viaggio e come provare a evitare il traffico.

Continua a leggere

Continua a leggere