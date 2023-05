Processo Giulio Regeni, gup invia gli atti alla Consulta: cosa succede adesso



Gli atti riguardanti il procedimento per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto, sono stati inviati alla Corte costituzionale. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Roma, accogliendo una richiesta della Procura. L’avvocata della famiglia: “C’è una speranza in più”.

